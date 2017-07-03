Сирийцев в Турции уже больше 3 миллионов

Количество сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, уже официально перевалило за отметку в 3 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно данным AFAD, в этом году количество сирийцев в Турции достигло 3 049 879 человек. Это произошло после того, как в 2017 году в Турции оказалось еще 215 000 сирийцев.

До полумиллиона сирийцев проживают в Стамбуле. С небольшим отрывом от него по их количеству идут Шанлыурф (428 тысяч — 22% от местного населения), Хатай (390 тысяч — 25%), Газиантеп (333 тысячи — 16%). Также крупными центрами сосредоточения сирийцев являются Адана, Мерсин, Бурса и Измир. В каждом из них сирийцев чуть больше 100 000 человек.

В центрах временного размещения в Турции живет не более 250 000 человек - остальные уже имеют нормальные места для проживания.

Надо отметить, что помимо большой нагрузки на турецкий бюджет, такое массированное присутствие иностранных беженцев стало не менее серьезной нагрузкой на турецкую инфраструктуру.

Кроме того, с момента кризиса и распада Османского халифата, Турция, превратившаяся с тех пор в национальное государство, отвыкла от такого количества иностранцев. Поэтому нередки и конфликты на национальной почве, которые антиисламские и антигосударственные силы пытаются использовать для подрывной борьбы против идей и политики исламской солидарности, ассоциирующихся с правящей партией.