В Ливане взорвали машину брата лидера ХАМАС

В Ливане взорвали машину представителя исламского движения ХАМАС Мухаммеда Хамдана, известного также под именем Абу Хамза. Бомба, которую заложили в автомобиле, пришла в действие в тот момент, когда Хамдан садился за руль возле собственного дома в городе Сайда в 40 км от Бейрута.

По словам медиков, он получил тяжёлые ранения обеих ног.

Сообщается, что пострадавший является родным братом лидера ХАМАС в Ливане Усамы Хамдана.

Как сообщает euronews, источники в ливанских спецслужбах сообщили, что за взрывом в Сайде стоят агенты израильской разведки «Моссад», действующие в Ливане.

По их оценкам, покушение совершено с целью разжечь конфликт между палестинскими вооруженными группировками в Ливане, которые базируются в лагерях беженцев.