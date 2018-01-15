В Ташкенте построят придорожные мечети

В столице Узбекистане решили построить придорожные мечети. Об этом сообщил главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов.

На прошедшем джума-намазе в мечети «Мирзо Юсуф» Юнусабадского района имам-хатибРахматулло Сайфутдинов рассказал, что такие сооружения будут представлять собой небольшие постройки у основных дорог, в которых путники смогут совершить омовение и прочитать намаз. Он сообщил, что в каждом из 11 районов Ташкента построят по две придорожных мечети.

О том, будет ли эта практика распространятся по всему Узбекистану, ничего не сообщается.