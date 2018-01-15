В Турции самолет чуть не скатился в море

В Турции инцидент с посадкой самолета лишь по воле Аллаха не закончился трагедией. В субботу в городе Трабзон на побережье Черного моря самолет с пассажирами на борту съехал со взлетно-посадочной полосы и чуть не рухнул в море. На распространенных фотографиях видно, что самолет лежит носом вниз на склоне утеса в нескольких метрах от воды.

В результате инцидента никто не пострадал, пассажиры лайнера были эвакуированы. Причина инцидента в настоящее время расследуется

Самолет лоукостера Pegasus Airlines «Боинг 737-800», на борту которого находилось 168 пассажиров и членов экипажа, вылетел из Анкары и приземлился в городе Трабзон.

Отмечается, что в результате случившегося, на борту началась паника, с которой экипаж никак не мог справиться.

«Мы наклонились. Передняя часть была внизу, а задняя часть самолета поднялась вверх. Была паника, люди кричали», - рассказала одна из пассажирок.

«Нам сказали эвакуироваться через задний выход, и люди распихивали друг друга, пытаясь выйти пораньше. Это было ужасно», - продолжает женщина.

По ее словам, в какой-то момент в салоне самолета запахло керосином и люди испугались, что лайнер может взорваться.