Асадитские бойцы грабят христианские могилы

Стало известно, что бойцы асадитского режима разорили могилы на христианском кладбище в пригороде Дамаска - Восточной Гуте. В поисках золотых украшений мародеры осквернили множество могил на кладбище в районе Хареста. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на главу местного оппозиционного совета Хареста Хусама аль-Бейрути.

По словам активиста, данный район Сирии на время перешел под контроль сил Асада. Воспользовавшись этим, асадитские мародеры начали орудовать на местном кладбище в поиске ценных вещей.

«Благодаря контрнаступлению отрядов оппозиции Хареста вышла из-под контроля Асада. То, с чем мы столкнулись в освобожденном районе, привело нас в ужас. Вандалы надругались над десятками могил в поиске ценных вещей. Это страшное зрелище»,- отметил Бейрути, напомнив, что до начала конфликта в 2011 году христиане составляли около 15 процентов населения Харесты.