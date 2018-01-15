В Багдаде совершен двойной теракт

В столице Ирака были совершены два теракта, в результате которых погибли по меньшей мере 27 человек, а ранения получили 90.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, атака была совершена в толпе на площади Багдад. Взрывное устройство в силу привел террорист- смертник. Как отмечают специалисты, число жертв теракта и раненых может расти.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку.

Отметим, что за последние несколько дней это уже второй теракт в столице Ирака. В субботу смертник подорвал себя на контрольно-пропускном пункте на севере Багдада. В результате погибли пять человек, 11 пострадали.