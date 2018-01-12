"Пауки в банке" иранской элиты

Иранский истеблишмент пытается использовать народные протесты в этой стране для сведения не только внешних, но и внутренних счетов.

Так, недавно мировые СМИ обошла информация о том, что за их поддержку был арестован бывший президент этой рафидитской республики, ныне опальный Махмуд Ахмадинежад.

Информация была оперативно опровергнута адвокатом Ахмадинежада, однако, не всем это понравилось. Не факт ее появления и опровержения, а то, что Ахмадинежад не был арестован на самом деле.

В частности, Мухаммед Хашеми, брат не так давно умершего другого президента рафидитской республики - Али Акбара Хашеми Рафсанджани обвинил нынешние власти в попустительстве Ахмадинежаду.

«Не понимаю причины снисходительного отношения к экс-президенту Махмуду Ахмадинежаду. О том, почему он до сих пор не задержан, нужно спросить вышестоящие круги. Интересно, если бы подобные заявления сделали другие политики, то какая участь бы их ожидала? Если хотите услышать правду, то реакция была бы очень жесткой, возможно, даже длительное тюремное заключение или смертная казнь», - сказал он.

Интересно в этом то, что как Ахмадинежад, так и семья Рафсанджани являются конкурентами нынешней власти, которую подозревали в отравлении последнего. Более того, такие подозрения даже вылились в свое время в антирежимные выступления сторонников Рафсанджани. Также на крючке у нынешней власти находится и опальный Ахмадинежад, чьего зама недавно приговорили к 63 годам тюрьмы.

Тем не менее, между собой эти конкуренты правящей группировки тоже не упускают возможности сводить счеты.