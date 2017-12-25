Соратника Ахмадинежада приговорили к 63 годам тюрьмы

Иранский суд приговорил к 63 годам лишения свободы соратника бывшего президента этой рафидитской республики Махмуда Ахмадинежада, ее экс-президента Хамида Багаэи (на фото они рядом).

Багаэи осудили за коррупционную схему с зафиксированной денежной операцией в 15 миллионов долларов США.

Сам он уверен в том, что процесс над ним политически мотивирован. Скорее всего, это действительно так, ибо в свое время весьма популярного в народе Ахмадинежада "аятоллы" вынудили покинуть президентский пост и не позволили ему переизбираться, полностью контролирующие это государственное формирование.

По некоторым данным, Ахмадинежад выступил против вмешательства Ирана в сирийскую войну на стороне режима Асада. Поэтому держать его на крючке весьма важно для нынешней верхушки Ирана, и заточение в тюрьму его ближайшего соратника может быть одним из способов еще больше укоротить поводок самому Ахмадинежаду.