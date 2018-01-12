Пятница: самолеты Асада и (или) РФ разбомбили 5 мечетей

Источники повстанцев сообщили, что сегодня ВВС асадитского режима и/или ВКС России разбомбили 5 мечетей в регионе интенсивных боевых действий - провинциях Идлиб и Хама.

Провидятся сообщения об ударах по следующим мечетям:

– мечеть в г. Кафар Зита,

– мечеть в г. Хан Шейхун,

– мечеть в с. Хабит,

– мечеть в с. ас-Сардж,

– мечеть в с. Абу Хаба.

Очевидно, одномоментное попадание бомб в столько мечетей случайностью быть не может. Скорее всего, это является местью за вчерашнее успешное контрнаступление, предпринятое силами, согласившимися войти в Сирийскую Национальную Армию, а также Исламской Партией Туркестана (уйгурские добровольцы). Ведь в результате данной операции не только были отброшены наступающие силы асадитов, но и уничтожено, пленено и взято в качестве трофеев немалое количество живой силы оружия тиранов.

Отметим также, что моджахеды, по крайней мере во время боевых действий, не посещают пятничные молитвы (на них такой обязанности нет). В основном это сейчас делают пожилые люди, по которым и пришлись эти удары.