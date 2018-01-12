Во Франции уволили мусульман из-за длинной бороды

В столице Франции состоится суд, на котором истцами выступит группа мусульман. Четверо бывших сотрудников охранной фирмы аэропорта Securitas будут судиться с бывшим работодателем. По словам мусульман, они были уволены вскоре после парижских терактов в 2015 году из-за отказа обрезать слишком длинные бороды.

По мнению истцов, бывший работодатель должен ответить перед судом за дискриминацию на религиозной почве и на основании внешнего вида.

Мусульмане намерены просить суд наказать охранную фирму Securitas и выплатить им 53 тыс. евро за несправедливые увольнения и дискриминацию.