Их нравы

Во Франции уволили мусульман из-за длинной бороды

12 января в 19:00 Нуруль Иман 1
Источник: golosislama.com

В столице Франции состоится суд, на котором истцами выступит группа мусульман. Четверо бывших сотрудников охранной фирмы аэропорта Securitas будут судиться с бывшим работодателем. По словам мусульман,  они были уволены вскоре после парижских терактов в 2015 году из-за отказа обрезать слишком длинные бороды.

По мнению истцов, бывший работодатель должен ответить перед судом за дискриминацию на религиозной почве и на основании внешнего вида.

Мусульмане намерены просить суд наказать охранную фирму Securitas и выплатить им 53 тыс. евро за несправедливые увольнения и дискриминацию.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 1
  • Пишет имам Ибн аль-Джаузи: «Качества умственно неполноценных делятся на два вида: одни из них касаются внешнего вида, а другие личностных качеств и поступков. …И из признаков, в которых не ошибешься — длинная борода. Ее носитель не избавлен от умственной неполноценности.
    … Сказал аль-Ахнаф ибн Кейс (табиин): «Если ты увидишь человека с очень большой головой и длинной бородой, то считай его бестолковым, даже если это будет Умейя ибн Абду-Шамс».
    Сказал Муавия мужчине, который его упрекал: «Нам достаточно как довода против тебя в твоем слабоумии и глупости того, что мы видим из длины твоей бороды».
    Сказал Абдульмалик ибн Марван (табиин, халиф): «У кого отросла длинная борода, у того это словно легкомысленность в его разуме».
    Другие сказали: «Кто невысок, мал головой и имеет длинную бороду, то мусульманам стоит приносить ему свои соболезнования насчет его разума».
    Сказали обладатели проницательности (фираса): «Кто имеет высокий рост и длинную бороду, того считай слабоумным».
    … Передается от Ибн Сирина (табиин), что он сказал: «Если ты увидишь человека с длинной бородой, то знай, что (проблема) в его разуме».
    … Сказал один из поэтов:
    «Если парню какому дана борода,
    а он взял и ее отрастил до пупка, —
    то для нас слабоумия знак и беды
    по размеру излишка его бороды».

    См. «Ахбар аль-хамка», с. 29-30. Изд. «аль-Мактаб ат-тиджари», Бейрут.

    Писал имам Такыюддин Ахмад ибн Таймия: «Если убрать то, что длиннее ширины кулака, то это не будет порицаемым, сказал об этом (имам Ахмад), в соответствии с упомянутым ранее сообщением от Ибн Умара. И так же (не будет порицаемым), если убрать то, что торчит, выбиваясь из нее».
    См. «Шарх аль-Умда», Китаб ат-тахара, с. 236.

    Таким образом, излишне длинная борода - это не признак сильного имана, а признак слабого ума.
    (5)
    12 января в 20:55