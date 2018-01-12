Во Франции уволили мусульман из-за длинной бороды

В столице Франции состоится суд, на котором истцами выступит группа мусульман. Четверо бывших сотрудников охранной фирмы аэропорта Securitas будут судиться с бывшим работодателем. По словам мусульман, они были уволены вскоре после парижских терактов в 2015 году из-за отказа обрезать слишком длинные бороды.
По мнению истцов, бывший работодатель должен ответить перед судом за дискриминацию на религиозной почве и на основании внешнего вида.
Мусульмане намерены просить суд наказать охранную фирму Securitas и выплатить им 53 тыс. евро за несправедливые увольнения и дискриминацию.
… Сказал аль-Ахнаф ибн Кейс (табиин): «Если ты увидишь человека с очень большой головой и длинной бородой, то считай его бестолковым, даже если это будет Умейя ибн Абду-Шамс».
Сказал Муавия мужчине, который его упрекал: «Нам достаточно как довода против тебя в твоем слабоумии и глупости того, что мы видим из длины твоей бороды».
Сказал Абдульмалик ибн Марван (табиин, халиф): «У кого отросла длинная борода, у того это словно легкомысленность в его разуме».
Другие сказали: «Кто невысок, мал головой и имеет длинную бороду, то мусульманам стоит приносить ему свои соболезнования насчет его разума».
Сказали обладатели проницательности (фираса): «Кто имеет высокий рост и длинную бороду, того считай слабоумным».
… Передается от Ибн Сирина (табиин), что он сказал: «Если ты увидишь человека с длинной бородой, то знай, что (проблема) в его разуме».
… Сказал один из поэтов:
«Если парню какому дана борода,
а он взял и ее отрастил до пупка, —
то для нас слабоумия знак и беды
по размеру излишка его бороды».
См. «Ахбар аль-хамка», с. 29-30. Изд. «аль-Мактаб ат-тиджари», Бейрут.
Писал имам Такыюддин Ахмад ибн Таймия: «Если убрать то, что длиннее ширины кулака, то это не будет порицаемым, сказал об этом (имам Ахмад), в соответствии с упомянутым ранее сообщением от Ибн Умара. И так же (не будет порицаемым), если убрать то, что торчит, выбиваясь из нее».
См. «Шарх аль-Умда», Китаб ат-тахара, с. 236.
Таким образом, излишне длинная борода - это не признак сильного имана, а признак слабого ума.