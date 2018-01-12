В Астане ввели режим ЧП: людей сносит ветром

В Астане власти ввели режим чрезвычайного положения из-за непогоды - резкого ветра, метели и пурги.

По прогнозам синоптиков, предвидится усиление ветра до 30 метров в секунду, а температура воздуха понизится до - 25 градусов.

На данный момент в столице Казахстана не ходит практически никакой транспорт. Также немного ранее приостановил свою работу международный аэропорт.

Из-за стихии многие автомобили, припаркованные на дорогах и во дворах, получили повреждения от деревьев и других предметов, пролетавших мимо.

Власти столицы Казахстана рекомендуют населению не выходить на улицы из-за снежного бурана.

Временно закрыты все учебные заведения города.