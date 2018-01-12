Армения опять обстреляла Азербайджан

Министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении 131 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения за 11 января и ночь на 12 января.

Согласно данным ведомства, обстрелы по азербайджанским позициям в селах Кохнегышлаг, Кемерли, Гызылгаджылы, Джафарли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Мунджуглу, Геяли, Заманлы и на безымянных высотах в Товузском, Гедабекском и Газахском районах велись со стороны армянских населенных пунктов Довех, Беркабер, Паравакар, Чинари.

Также стреляли со стороны карабахских населенных пунктов и безымянных высот в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Джебраильском и Геранбойском районах.

В Министерстве отметили, что при обстрелах использовались пулеметы крупного калибра.