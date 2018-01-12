Глава Диянета призвал мусульман к объединению

Глава Управления Турции по делам религии, профессор Али Эрбаш в Американском религиозном центре (DCA) в штате Мэриленд призвал мусульман сплотиться и вместе противостоять вызовам современности.

«Еще 100 лет назад многие исламские народы находились под единым управлением. Однако планы определенных сил разрушили это единство, разделив мусульман по этнической принадлежности на небольшие государства», - сказал Эрбаш.

Мелкие государства впоследствии подверглись колонизации, отметил глава управления.

Эрабш подчеркнул, что именно исламская цивилизация на протяжении веков считалась оплотом мирного сосуществования представителей различных культур, рас и языков.

«Сегодня раздоры и хаос в исламском мире пытаются сеять посредством межконфессиональных противоречий и террористических организаций. Мусульмане должны быть бдительны в связи с этими угрозами», - сказал Эрбаш.

При этом глава управления призвал к активной борьбе с проявлениями ксенофобии и исламофобии.