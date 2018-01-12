Политика

Впервые за последние 7 лет СБ ООН посетит Афганистан

12 января в 12:11 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров сообщил, что впервые за последние семь лет Совет безопасности ООН направит в Афганистан делегацию. Визит будет сделан с целью изучения ситуации в стране.

Как рассказал Умаров, миссия во главе с Казахстаном проведет встречи не только с представителями афганской власти, но и с жителями страны. 

«Это первый за последний семь лет подобный визит в Афганистан. Мы работали над этим вопросов с тех пор, как Астана стала непостоянным членом Совета Безопасности. Считаем, что членам СБ важно ознакомиться с ситуацией на местах», - сказал постпред.

Точная дата поездки делегации пока неизвестна.

Автор: Нуруль Иман
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