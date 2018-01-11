В Иране произошло 2 землетрясения подряд

В Иране за сутки наблюдалось два землетрясения. По данным Сейсмологического центра при Институте геофизики Тегеранского университета, толчок магнитудой 5,6 произошел в провинции Керманшах на западе Ирана.

Подземные толчки зафиксированы в 10:21 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в городе Сумар недалеко от границы с Ираком. Очаг землетрясения залегал на глубине восьми километров.

Подземные толчки ощущались и в соседнем Ираке, в частности в Багдаде, Эрбиле и Сулеймании.

Ранее утром в провинции Керман на юго-востоке Ирана произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,1.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.