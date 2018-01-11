Наконец-то у рохинья появятся свои документы

У беженцев-рохинья наконец-то могут появиться документы, удостоверяющие их личность. С такой инициативой выступила группа общественных деятелей из Малайзии. Благодаря реализуемому проекту, мусульмане-рохинья смогут удостоверить свою личность во всех странах мира.

Активисты уже презентовали свой проект в Малайзии.

Напомним, что мусульмане-рохинья, которые были вынуждены бежать от насилия в Мьянме, не имеют никакого статуса в обществе, т.к. не имеют никаких документов.

По словам одного из соавторов проекта, мусульманина-рохинья из Аракана Мухаммада Нура, реализуемый проект позволит рохинья получить определенный статус в обществе.

«Речь идет о тысячах мусульман-рохинья, которые бежали от насилия в Аракане и вынуждены искать убежища в других странах. Поскольку у них нет никаких документов, они не могут удостоверить личность в государственных учреждениях, открыть счет в банке или определить детей в школу», - сказал Нур.

«Власти Мьянмы не признают мусульман-рохинья и смотрят на них как на кочевников, у которых нет родины. Единственное, что у них есть, - это официальные документы, доказывающие родственные связи. В рамках реализации проекта мы создали в интернете базу данных. Данные из имеющихся у мусульман-рохинья документов будут занесены в эту базу. Все эти документы будут проанализированы, и их владельцы получат удостоверения личности», - продолжил Нур.