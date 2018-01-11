Правозащитники требуют остановить войну в Афганистане

Правозащитники с тревогой заявили, что только за последние 8 месяцев 2017 года число смертей среди мирного населения в Афганистане достигло 1372 человек. Такое заявление сделали представители «Инициативной группы по защите мирных жителей».

Согласно данным афганской правозащитной организации, за указанный период времени в ходе боевых действий на территории страны также получили ранения ещё 2360 гражданских лиц.

По сообщению заместителя главы инициативной группы Абдул Рахима Хуррама, основная часть гражданских потерь пришлась на провинции Кабул, Нангархар, Герат, Гор, Кундуз и Гельманд.

Правозащитники требуют от сторон конфликта принять меры по защите мирного населения.