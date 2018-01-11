Греция: Шариат станет добровольным

Парламент Греции все-таки принял закон, отменяющий обязательное применение Шариата среди мусульманского населения Западной Фракии и делающий его добровольным. Теперь проживающие в ней мусульмане смогут сами выбирать, обращаться ли им за рассмотрением споров между собой по семейным делам к муфтиям, наделенным полномочиями шариатских судей (кадиев), либо же в греческие суды в качестве обычных греческих граждан, к которым применяются греческие законы.

За принятие этого закона голосовали все фракции греческого парламента кроме неонацистской "Золотой зари" - последняя добивалась полной отмены Шариата, считая позором тот факт, что Греция - единственная страна ЕС, в которой он признается государством и официально применяется.

Премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что это решение углубляет равенство перед законом и равноправие всех без исключения греков и гречанок и направлен на соблюдение прав мусульманского меньшинства Фракии.

Отметим в этой связи, что его принятие во многом инициировала часть самих мусульман, а точнее, секулярных турок, которым законы Шариата кажутся дискриминационными (в частности, нормы о разводе или о разных долях наследования для дочерей и сыновей), и которые хотели, чтобы к ним применялись современные европейские законы, а их дела рассматривались в европейских судах. Раньше они такой возможности не имели, так как по факту мусульманского происхождения в вопросах семейных и наследственных отношений подчинялись Шариату и шариатским судам, теперь же получат право выбора.

Что ж, это решение фактически может провести водораздел между самим турками Западной Фракии, которые все до сих пор рассматривались как мусульмане на основании своего происхождения. Теперь же станет понятно, сколько среди них действительно мусульман, ведь шариатский статус человека, добровольно предпочитающего закону и суду Шариата другие, если у него есть право выбора, известен.

Тем не менее, надо отметить, что даже после этого решения Шариата, хоть и на добровольной основе, в Греции останется больше не только, чем в любой европейской стране, но и чем в соседних мусульманских, где вообще не действуют ни шариатские законы, ни шариатские суды, признанные государством. Вопрос в том, остановятся ли греческие законодатели на этом или из следующим шагом станет полное упразднение шариатских судов.