Арестованных принцев отправили в тюрьму для террористов

В Саудовской Аравии принцев королевской семьи и чиновников, которых ранее арестовали в ходе масштабной антикоррупционной кампании, перевели из пятизвездочного отеля Ritz Carlton в тюрьму для особо опасных преступников Аль-Хаир на юге Эр-Рияда.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета Al-Araby Al-Jadeed. По данным издания, в тюрьму отправлены порядка 60 человек, в том числе и один из богатейших людей мира, саудовский принц-миллиардер аль-Валид бен Таляль, который приходится племянником королю Салману, сын бывшего короля Абдаллы бен Абдель Азиза Аль Сауда принц Турки бен Абдалла и ряд других высокопоставленных чиновников, которые отказались пойти на досудебное урегулирование с государством.

При этом официальные власти не подтвердили, но и не опровергли информацию о переводе арестованных в тюрьму.

Нельзя не отметить, что в тюрьме Аль-Хаир отбывают наказание осужденные за терроризм и экстремизм. Она считается одним из самых охраняемых исправительных учреждений для особо опасных преступников.