Египет: хунта осудила активистов за акцию «без разрешения»

Суд режима хунты Ас-Сиси в очередной раз вынес обвинительный приговор в отношении группы оппозиционеров. На этот раз военный суд приговорил 51 противника действующего режима к 15 годам тюремного заключения. Об этом сообщил представитель стороны защиты Халид эь-Куми.

Дело касается группы активистов, которые выступали в акциях против совершения военного переворота, в результате которого власть узурпировал Абдель-Фаттах Ас-Сиси. Их обвинили в участии в несанкционированных акциях протеста в городе Эль-Минья.

Суд приговорил подсудимых к 15 годам лишения свободы каждого и штрафу в размере 20 тысяч египетских фунтов (около 1100 долларов).