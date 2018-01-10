Исламофобы Балкан и Кавказа укрепляют связи

Сегодня военно-политический форпост великосербских милитаристов - т.н. Республику Сербскую Боснии посетила официальная делегация южноосетинских сепаратистов. В рамках данного визита прошла встреча Анатолия Бибилова, так называемого президента так называемой Республики Южная Осетия с Милорадом Додиком, так называемым президентом так называемой Республики Сербской .

По итогам, сепаратистские анклавы подписали между собой соглашение о сотрудничестве. Кроме того, глава "Южной Осетии" поздравил "Республику Сербскую" с очередной годовщиной декларации о независимости этого сепаратистского анклава, которая стала спусковым крючком для самой кровавой войны в Европе после окончания Второй мировой войны.

Напомним в этой связи, что оба образования отличаются нескрываемым антиисламским настроем.

Так, власти "Южной Осетии" публично отказывали в строительстве на территории этого образования мечети, которую хотели построить мусульмане-осетины из соседней Республики Северная Осетия. На это им было заявлено, что Ислам для Южной Осетии чужд, и это несмотря на то, что исторически он являлся религией большинства осетинской аристократии и значительной части осетин, а руководство анклава провозглашает свою приверженность осетинскому единству.

Что касается т.н. Республики Сербская, как мы недавно писали, именно она и лично Додик добились того, чтобы Босния и Герцеговина как конфедеративное государство не проголосовала за осуждение решения признать Иерусалим столицей Израиля. И это является всего лишь одной из многочисленных иллюстраций антиисламского настроя этого государства, создатели которого осуждены Гаагским трибуналом за военные преступления против местных мусульман.