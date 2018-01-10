В Египте вынесли приговор сторонникам Мурси

Накануне суд в Каире вынес приговор в отношении 377 участников сидячей забастовки 2013 года, проводимой в поддержку экс-президента Мухаммеда Мурси.

В итоге крупного судебного процесса, 109 подсудимых были оправданы, 22 были получили срока до трех лет лишения свободы.

223 подсудимых были осуждены на сроки до 15 лет лишения свободы за причастность к деятельности в партии «Ихван уль-муслимин», запрещенной в России. 23 подсудимых участника ихванов были осуждены пожизненно.

Напомним, протесты и акции в поддержку избранного президента Египта Мухаммеда Мурси жестко подавлялись хунтой Ас-Сиси, который по сути совершил военный переворот и захватил власть.