В Северной Осетии состоялся конкурс чтецов Корана

На днях в мечети г. Владикавказа состоялся конкурс чтецов Корана. Гостями мероприятия стали представители муфтията, в частности, муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов.

В конкурсе участвовало 20 человек. Конкурсанты приехали на соревнование из Моздокского, Правобережного, Ардонского, Ирафского районов и города Владикавказа. Чтецы были разделены на две категории — первая группа объединила в свои ряды чтецов, обучавшихся в медресе и других учебных заведениях.

Во вторую группу включили ребят, обучившихся чтению в мечетях с помощью имамов.

Среди профессионалов первое место занял Мухаммад Гуляев из Ардона, а Алихан Абреков (с. Кизрял) изучил Коран в мечети, под руководством имама,и стал лучшим в своей номинации. Приз зрительских симпатий достался руководителю пресс-службы Духовного управления мусульман Северной Осетии Тимуру Газдарову.