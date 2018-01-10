Азербайджан отправит военных в Афганистан

Азербайджан увеличит свой военный контингент в Афганистане. Уже отправлена группа из 70 азербайджанских военных в порядке ротации. Об этом завили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Военные из Азербайджана участвуют в операции НАТО в Афганистане с 2002 года. В 2016 году.

Отметим, что заявление об увеличении числа азербайджанских военных в Афганистане с 2018 года президент Ильхам Алиев сделал еще 23 ноября 2017 года. Парламент Азербайджана 29 декабря внес изменения в постановление «О даче согласия на размещение и участие в соответствующих операциях в Афганистане взвода Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики и под общим командованием структур НАТО», - говорится в сообщении Минобороны.