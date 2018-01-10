В Дагестане около 50 сел остались без электричества

В Дагестане произошли массовые аварийные отключения электричества. Связано это с сильным порывом ветра со снегом. Так, без электроснабжения остается около 12 тысяч человек из 46 населенных пунктов. Отключение производят со вчерашнего вечера.

Для восстановления электроэнергии привлечено 19 бригад в составе 66 человек и 26 единиц специальной техники.

Специалисты заявили, что ведется экстренный необходимый ремонт всех поврежденных в республике непогодой линий электропередач. Отмечается, что в республике до сих пор сохраняются сложные погодные условия.