Квебекские исламофобы против дня памяти жертв исламофобии

Национальный Совет Канадских Мусульман объявил о проведении Дня борьбы с исламофобией, приуроченного к годовщине расстрела прихожан мечети в Квебеке 29 января прошлого года.

Однако не всем понравилась эта идея. Так, сепаратистские партии Коалиция Авенир Квебек и Партия Квебекцев, выступающие за отделение Квебека от Канады, выступили против этой инициативы.

Профранцузские националисты призвали "не политизировать трагедию". "Мы считает, что 29 января должен стать днем памяти жертв этой трагедии. Это был недопустимый акт одиночки, за который не следует возлагать ответственность на все общество", - заявили исламофобы, не уточнив, почему же каждый раз, когда подобными одиночками оказываются мусульмане, они говорят об "исламском терроризме", возлагая ответственность на всех мусульман?

Кроме того, данные партии считают, что понятие "исламофобия" имеет неоднозначный смысл. Учитывая то, что сами они совершенно однозначно являются исламофобами, ничего удивительного в этом нет.