Пакистан испытал собственную противокорабельную ракету

Пакистан создал и уже успешно испытал собственную противокорабельную ракету. Пакистанские ВМС назвали новую ракету Harbah. Об этом сообщает портал defensenews.

В ходе испытаний ракетный катер Himmat проекта Azmat Block II совершил пуск ракеты Harbah, успешно поразив надводную цель.

При этом все детали испытаний, а также характеристики новой ракеты, военные держат в секрете.

«Успешное тестирование нового вооружения ещё раз продемонстрировало надёжную огневую мощь военно-морского флота Пакистана и безупречный уровень унификации в высокотехнологичном оружии, достигнутый оборонной промышленностью Пакистана. Это явное проявление решимости правительства добиться самостоятельности в этой области, - заявила пресс-служба ВМС Пакистана.