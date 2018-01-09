В Египте назначили дату президентских выборов

В Египте анонсировали дату первого тура президентских выборов. Они должны состоятся 26-28 марта, об этом сообщает сайт AFP со ссылкой на главу Национального управления выборов.

«Египтяне пойдут на первый тур президентских выборов 26-28 марта», - говорится в сообщении.

Если во время первого тура никто из кандидатов не наберет абсолютного большинства, второй тур состоится 24-26 апреля.

При этом отмечается, что действующий глава хунты Абдель Фаттах ас-Сиси пока не объявил о своем намерении участвовать в выборах.