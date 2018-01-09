Общество

В Саудии создали королевский спецназ

9 января в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ас-Сауд создал армию спецназначения. 

Об этом сообщает Haber7 со ссылкой на  источник, близкий к королевской семье.
Элитное воинское подразделение «Аль-Саиф аль-Ажраб» будет функционировать при Службе королевской охраны.

Сообщается, что операцию по задержанию принцев, министров и других официальных лиц в ноябре 2017 года осуществляла именно эта бригада. 

В состав нового специализированного  подразделения вошли 5 тысяч специально обученных военных.

Автор: Нуруль Иман
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