В Саудии создали королевский спецназ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ас-Сауд создал армию спецназначения.

Об этом сообщает Haber7 со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

Элитное воинское подразделение «Аль-Саиф аль-Ажраб» будет функционировать при Службе королевской охраны.

Сообщается, что операцию по задержанию принцев, министров и других официальных лиц в ноябре 2017 года осуществляла именно эта бригада.

В состав нового специализированного подразделения вошли 5 тысяч специально обученных военных.