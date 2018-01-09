В Саудии создали королевский спецназ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ас-Сауд создал армию спецназначения.
Об этом сообщает Haber7 со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.
Элитное воинское подразделение «Аль-Саиф аль-Ажраб» будет функционировать при Службе королевской охраны.
Сообщается, что операцию по задержанию принцев, министров и других официальных лиц в ноябре 2017 года осуществляла именно эта бригада.
В состав нового специализированного подразделения вошли 5 тысяч специально обученных военных.