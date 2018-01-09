Франция: свинной пресс на мусульманских детей

Идеалы "Свободы, Равенства и Братства" так и прут в големе мирового масонства - якобинской Франции. На этот раз их ощутили на себе мусульманские и еврейские дети в школах города Бокер на юге Авиньона.

Его мэр Жульен Санчес, представляющий популистско-ксенофобскую партию "Национальный фронт", распорядился отменить в городских школах специальные меню без содержания свинины.

В настоящий момент из примерно 600 учеников городских школ 150, главным образом мусульман, выбирают такое меню. Теперь их поставили перед выбором: голодать или есть свинину. Возникает вопрос - будут ли следующим шагом насильственно кормить детей, отказавшихся посещать столовую, обосновывая это тем, что "дети в школах не должны голодать"?

Укажем в этой связи, что радикально-свинская партия "Национальный Фронт" - не единственная, кто отличается подобным свино-фанатизмом. "Голос Ислама" уже писал о том, что ранее такое же решение было принято мэром города Шалон Сюр-Саон, представляющего респектабельно-свинскую партию "Республиканцы" бывшего президента Николя Саркози.

В обоих случаях наличие меню без содержания свинины было объявлено противоречащим "республиканским ценностям". Тем самым признается, что ценности эти в своей основе свинские.