Мусульмане Франции добились в суде несвиных меню в школах

Вчера мусульмане Франции одержали знаковую победу в суде над властями города Шалон сюр-Саон провинции Бургундия. Суд, располагающийся в Дижоне, постановил отменить их решение от 2015 года не предоставлять в столовых местных школ альтернатив свиному меню ученикам, чьи религиозные убеждения не позволяют потреблять свинину.

Как заявил в обосновании своего решения судья, его не особо волнуют религиозные соображения, но он счел, что оставлять без еды детей, которые не хотят есть определенные блюда - это нарушение прав детей, в соответствии с международными конвенциями. Таким образом, как пояснил судья, это решение не в интересах определенной религиозной группы, но в интересах детей.

За два дня до вынесения решения суда такую же позицию озвучил и государственный юридический эксперт.

В то же время, проигравшие эту инстанцию власти города заявили, что обжалуют это решение в вышестоящей инстанции. В частности, мэр города Жиль Платрэ, представляющий Республиканскую партию (Николя Саркози) заявил, что решение суда подрывает принципы "светскости". Таким образом, как следует из слов самого секуляриста, принципы их светскости являются свинскими.