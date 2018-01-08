"Свободные Алавиты" против режима Асада?

Ответственность за недавнюю эффектную операцию против российской авиабазы Хмеймим взяло на себя движение "Свободные Алавиты" (Движение Освобождения Алавитов, Харакят Ахрар Алавиин).

Вместе с этим "Свободные Алавиты" обвинили режим Башара Асада в проведении политики, убийственной для алавитов. Так, они обнародовали данные, согласно которым за 6 лет войны в Сирии в ней были убиты 133 459 и стали инвалидами 67 283 алавитов, что учитывая относительную малочисленность этого меньшинства, является для него демографической катастрофой.

Отметим, что такие высокие потери стали следствием того, что алавиты были и остаются элитой асадовского режима, включая его спецслужбы и военное командование, чем и было вызвано второе по счету суннитское восстание против этого режима (первое в 1982 году утопил в крови Хафез Асад).

Возможно, есть разумные алавиты, которые понимают, что в долгосрочной перспективе ничего хорошего такая политика малочисленной алавитской общине не несет. Возможно, потому что нельзя исключить и того, что речь идет всего лишь о бренде виртуальной структуры, который используется, чтобы вбить клин между режимом Асада и его главной опорой.