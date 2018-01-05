Хмеймим: Минобороны и Кремль опять оконфузились

Уничтожили сирийские повстанцы 7 российских самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии или нет?

Два дня назад "Коммерсант" опубликовал информацию, согласно которой в результате обстрела повстанцами Хмеймима были уничтожены 4 фронтовых бомбардировщика Су-24, 2 многоцелевых истребителя Су-35С и 1 военно-транспортный самолет Ан-72.

Минобороны РФ оперативно опровергло эту информацию. Факт атаки был признан, но уничтожение самолетов отрицалось - всего лишь погибли два военнослужащих, но этих, как водится в России, можно не считать.

Однако вчера в СМИ все-таки просочились кадры поврежденных самолетов с Хмеймима (на фото один из них). Служащие на базе рассказали о повреждении шести Су-24, одного Су-35С, одного Ан-72, одного Ан-30 разведчик, одного Ми-8, двух Су-24 и одного Су-35С.

Кроме того, стало известно, что вчера транспортный самолет Ил-76МД 223-го лётного отряда с бортовым номером RA-78830 не смог совершить на Хмеймиме посадку и улетел обратно в Россию через Турцию (кстати, через нее с недавних пор свободно летают российские боевые самолеты, которые при Давутоглу сбивались просто за залет в турецкое воздушное пространство).

Наиболее вероятно, что посадку самолет также не смог совершить из-за результатов обстрела, как вариант - из-за повреждения взлетной полосы.

Кроме того, российскими военными экспертами высказано предположение, что Хмеймим был обстрелян 82-миллиметровым автоматическим минометом «Василек».

«Следует отметить, что мины калибра 82 миллиметра практически невозможно перехватить имеющимися у российской армии средствами. За рубежом работы в этом направлении проводились более успешно. Так, в странах НАТО разрабатывались специальные артиллерийские и лазерные комплексы. Американцы смогли защитить свои объекты в районе Багдада от минометных обстрелов», — написал «Вестник Мордовии».

Так или иначе, забавно, что все это произошло в скором времени после посещения Хмеймима Путиным, который на весь мир торжественно заявил о победе России над своими врагами в Сирии. Напомним в этой связи, что спустя несколько месяцев после показушечного концерта по случаю взятия Пальмиры, она снова оказалась в руках ИГИЛ (конечно же, запрещенного в РФ).