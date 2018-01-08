События

В Идлибе прогремела серия взрывов

8 января в 17:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В сирийском городе Идлиб прогремела серия взрывов.  Сообщается, что было произведено четыре взрыва один за другим.  Жертвами взрывов стали 30 человек, ранения получили по меньшей мере 70человек.

Серия взрывов прогремела в  районе одной из автостоянок города.

Раненые доставлены в близлежащие госпитали. Нанесен ущерб близлежащим зданиям.

Местные активисты заявляют, что в действие были приведены заминированные автомобили.

Как передает  Reuters со ссылкой на данные Сирийской обсерватории, взрыв был направлен против штаба оппозиции.

Автор: Нуруль Иман
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