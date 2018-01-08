В Идлибе прогремела серия взрывов

В сирийском городе Идлиб прогремела серия взрывов. Сообщается, что было произведено четыре взрыва один за другим. Жертвами взрывов стали 30 человек, ранения получили по меньшей мере 70человек.

Серия взрывов прогремела в районе одной из автостоянок города.

Раненые доставлены в близлежащие госпитали. Нанесен ущерб близлежащим зданиям.

Местные активисты заявляют, что в действие были приведены заминированные автомобили.

Как передает Reuters со ссылкой на данные Сирийской обсерватории, взрыв был направлен против штаба оппозиции.