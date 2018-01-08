Конвеер террора: очередной имам убит в Дагестане

Список мусульманских деятелей, ставших жертвами крестового похода силовиков против Ислама в России, пополнился новым именем.

6 января в селе Муцалаул Хасавюртовского района был расстрелян имам недавно закрытой мечети Сайгидахмед Магомедов. Неизвестные вызвали его из дома и выпустили в него шесть пуль.

Салафитская мечеть, в которой убитый был имамом, была закрыта месяц назад. Стоит отметить, что перед этим ее предыдущий имам Магомед Пайзуллаев уехал из России из-за угроз, которые он стал получать в связи со своей деятельностью.

То есть, очевидно, существовала программа пресечь неугодную деятельность. При этом правовыми методами этого сделать не получалось - здание-то закрыли, но имам и община остались. Поэтому, видимо, было решено прибегнуть к проверенному методу: нет человека - нет проблемы.

Поистине, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение.