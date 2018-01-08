Беженцы-рохинья голодают в бангладешских лагерях

Организация Объединенных Наций заявила, что продовольственная помощь, направленная для беженцев-рохинья, является недостаточной и большинство из них страдают от серьезного недоедания.

В отчете организации отмечается, что беженцы страдают от нехватки питьевой воды, питания и тяжелых болезней. Кроме того, большинство детей находятся в зоне риска заболеть смертельными заболеваниями. В отчете подчеркивается, что распространение дифтерии до сих пор остается причиной смерти многих людей.

По данным Детского фонда ЮНИСЕФ ООН, 60% беженцев из Рохинья в Бангладеш являются детьми.