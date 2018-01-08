В Йемене разбился самолёт арабской коалиции

В Йемене упал истребитель арабской коалиции. По данным телеканала «Аль-Арабия», пилоты остались в живых. Крушение самолета произошло в Йемене на подконтрольной хуситам территории – в провинции Саада.

Причина авиакрушения пока неизвестна. Но по некоторым данным, причиной крушения могли чтать технические неиспавности.

Хотя хуситы сообщают, что это они сбили авиасудно.

Напомним, противостояние в Йемене между хуситами и признанной мировым сообществом властью продолжается уже с 2014 года. Арабскую коалицию, противостоящую хуситам возглавляет Саудовская Аравия.