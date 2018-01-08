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В Йемене разбился самолёт арабской коалиции

8 января в 12:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Йемене упал истребитель арабской коалиции. По данным телеканала «Аль-Арабия», пилоты остались в живых. Крушение самолета произошло в Йемене на подконтрольной хуситам территории – в провинции Саада.

Причина авиакрушения пока неизвестна. Но по  некоторым данным, причиной крушения могли чтать технические неиспавности.

Хотя хуситы сообщают, что это они сбили авиасудно.

Напомним, противостояние в Йемене между хуситами и признанной мировым сообществом властью продолжается уже с 2014 года. Арабскую коалицию, противостоящую хуситам возглавляет Саудовская Аравия.

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