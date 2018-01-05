В КСА открывают женскую школу вождения

В Саудовской Аравии начался набор женщин-инструкторов для женской школы вождения. Инициативу анонсировали в Университете имени принцессы Нуры бинт Абдул-Рахман, который является крупнейшим женским высшим учебным заведением в королевстве. Также в учреждении открыли вакансии для преподавателей теории вождения.

К соискателям на место инструктора предъявляются следующие требования: женщина должна иметь водительское удостоверение, лицензию инструктора и постоянно проживать в Саудовской Аравии. Кроме того, среди обязательных документов - резюме, медицинское свидетельство и копия удостоверения личности. После этого, они будут вызваны на собеседование.

Напомним, указ короля Салмана, разрешающий женщинам водить автомобиль, вступит в силу предстоящим летом. Университет имени принцессы Нуры бинт Абдул-Рахман стал единственным учебным заведением, в котором откроется школа вождения для женщин.