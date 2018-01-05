В Кабуле прогремел взрыв – 15 человек погибли

Накануне вечером в столице Афганистана произошел теракт. Взрыв произошел в квартале Банои в девятом районе Кабула. Сообщается, что жертвами теракта стали 15 человек, ранения получили не меньше 20 человек.

По сообщению местных СМИ, террорист-смертник подорвался, приблизившись к посту подразделения полиции в квартале Банаи в девятом районе Кабула.

Отмечается, что в день взрыва утром произошла стычка между владельцами лавок и сотрудниками полиции. Отмечается, что конфликт произошел после того, как силовики пытались арестовать торговцев за незаконную реализацию спиртного. В результате столкновений с силовиками погиб один торговец, четверо других получили ранения.

Через некоторое время несколько десятков местных жителей вышли на демонстрацию протеста. В район были введены дополнительные силы безопасности.