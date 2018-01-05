Асад сбросил бомбы на мирных жителей – погибли 20 человек

Авиация асадитского режима вновь нанесла удар по изнеможенной Восточной Гуте - пригороду Дамаска. В результате погибли не менее 20 мирных жителей.

По данным агентства «Анадолу», удары наносились по районам Дума и Хареста, а также кварталам Кефер Батна, Сакбе, Мердж, Медйере, Арбин, Мисраба, Хаммурийе, Бейт Сава и Айн-Терма.

Отметим, что Восточная Гута блокирована асадитским режимом и входит в зону деэскалации. Однако, по региону регулярно наносятся авиаудары, приводящие к смерти мирных жителей. При этом активную поддержку Асаду оказывает ВКС России.

Так, на днях, российская авиация нанесла удар по кварталу Мисраба, в результате чего погибли 11 человек.