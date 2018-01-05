В Нигерии взорвали мусульман во время намаза

В городе Гамбору в штате Борно в Нигерии человек зашел в мечеть и совершил самоподрыв. В результате случившегося погибло по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Террорист-смертник во время утренней молитвы проник в мечеть в городе Гамбору в штате Борно, - рассказал агентству один из очевидцев, оказывающих помощь пострадавшим. - Я шел на молитву, когда услышал громкий взрыв внутри мечети».

«Мечеть была разрушена и сожжена, - добавил он. - Несколькими часами позже, когда мы пришли, чтобы эвакуировать людей, мы обнаружили тела 11 человек, вместе с террористом – 12».

Пока ни одна группировок не взяла на себя ответственность за нападение.