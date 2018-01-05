Палестина ответила Трампу: Иерусалим не продается

Официальный представитель Палестинской национальной администрации заявил, что Палестина не собирается поддаваться шантажу президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Трамп предложил прекратить финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры о мире с Израилем. Сообщается, что речь идет о сумме в 300 миллионов долларов в год.

Набиль Абу Рудейна ответил Трампу, что Иерусалим является вечной столицей государства Палестина и город не продается за миллиарды или золото.

Ранее сообщалось, что палестинская сторона объявила об отзыве своего посла в США.