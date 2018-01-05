Политика

Палестина ответила Трампу: Иерусалим не продается

5 января в 12:38 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Официальный представитель Палестинской национальной администрации заявил, что Палестина не собирается поддаваться шантажу  президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Трамп предложил прекратить финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры о мире с Израилем. Сообщается, что речь идет о сумме в 300 миллионов долларов в год.

Набиль Абу Рудейна ответил Трампу, что Иерусалим является вечной столицей государства Палестина и город не продается за миллиарды или золото.

Ранее сообщалось, что палестинская сторона объявила об отзыве своего посла в США. 

Автор: Нуруль Иман
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