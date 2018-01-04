Немецкую депутатшу-исламофоба забанили в соцсетях

Беатрикс фон Шторх (на фото), депутат немецкого парламента от популистской ксенофобской партии "Альтернатива для Германии" была забанена в соцсетях Twitter и Facebook. Кроме того, против нее и еще одной ее коллеги по партии (Алисы Вейдель) начато прокурорское расследование.

Причиной этого стали высказывания исламофобок, обвинивших полицию Кельна в поощрении "мусульманских орд варваров и насильников". Это было сделано после того, как полиция Кельна разместила на своем аккаунте в Twitter новогодние поздравления жителям и гостям города на четырех языках, включая арабский.

Последний факт вызвал бешенство исламофобов, которые утверждают, что в прошлом году на новогоднюю ночь в Кельне "исламисты" изнасиловали десятки немок. Впрочем, полиция не подтвердила этих заявлений, пояснив, что случаи сексуальных приставаний пьяной и обкуренной молодежи к женщинам, действительно, были и был зафиксирован даже один недоказанный случай изнасилования. Чтобы исключить такие ситуации в этом году в ряде городов на новогоднюю ночь были созданы безопасные зоны и службы реагирования на жалобы для женщин. Но при этом немецкие власти пытаются интегрировать в общество сирийских беженцев, в то время как ксенофобы пытаются выставить их всех "варварами и насильниками".