Красный маразм в Ракке

Вчера многие СМИ обошел кадр - два чудика с закрытыми лицами забрались на крышу какой-то халупы в Ракке и сфотографировались с серпасто-молоткастым кумачовым флагом.

Сцена, видимо, должна была вызвать ассоциации с водружением красного знамени над Рейхстагом. Однако бросаются в глаза явные отличия. И Рейхстаг получился какой-то жиденький, и победители в отличие от советских прототипов, видимо, не сильно уверены в окончательности своей победы, и потому предпочитают "не светиться" (мало ли, а то потом можно оказаться героем уже другого кино...).

И самое интересное - флаг победы над мнимым Рейхстагом почему-то решено водрузить и заснять только в январе 2018 года, хотя Ракка была захвачена еще в октябре 2017, то есть, почти три месяца назад.

Впрочем, будем справедливыми к товарищам курдским и примкнувшим к ним интернациональным коммунистам - сразу же после захвата Ракки они развернули в ней перед камерами огромный портрет своего Ленина - Абдуллы Оджалана.

Возникает вопрос - их новая столица, подаренная товарищам коммунистам господами американскими империалистами, либо лежит в руинах, либо находится в крайне неприглядном состоянии (что видно даже по фону на снимке). В этих условиях им что, нечем заняться? Почему бы им вместо вывешивания флага над хибарами не продемонстрировать наглядные успехи в социалистическом строительстве за прошедшие месяцы?

Впрочем, вопросы риторические. Как метко шутили советские люди про символику коммунистов: "Это молот, это серп, это наш советский герб, хочешь жни, а хочешь куй...", а неприличное продолжение знают те, кто выросли в СССР.

То есть, в присущем им духе вместо того, чтобы заниматься решением проблем людей, коммунисты предпочитают устраивать парады, вывешивать свои портреты и флаги и пичкать всех этой красной пропагандой.