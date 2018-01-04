Идлиб: путинская и асадитская авиация бомбит жилые кварталы

Сирийские активисты заявляют об активизации авиударов по провинции Идлиб в последнее время. Так, жертвами авиаударов сил асадитского режима и ВКС России за последние две недели стали 58 человек, еще 160 получили ранения. Такие данные приводит агентство «Анадолу» со ссылкой на главу Управления гражданской обороны Идлиба (Белые каски) Мустафу Хаджа Юсуфа.

По его словам, с 17 декабря по сегодняшний день авиация асадитского и путинского режимов нанесли по северу Сирии более 200 ударов.

За этот период в «зоне деэскалации» в Идлибе погибли 58 человек, в том числе 17 женщин и 13 детей. 70 человек из числа раненых сирийцев - женщины и дети.

При этом активисты подчеркивают, что в ходе бомбежек активно применялись запрещенные боеприпасы, в частности, фосфорные, вакуумные и бочковые бомбы. Причём авиаудары преднамеренно наносились по жилым кварталам.