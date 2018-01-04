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Идлиб: путинская и асадитская авиация бомбит жилые кварталы

4 января в 13:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Сирийские активисты заявляют об активизации авиударов по провинции Идлиб в последнее время. Так, жертвами авиаударов сил асадитского режима и ВКС России за последние две недели стали 58 человек, еще 160 получили ранения. Такие данные приводит агентство «Анадолу» со ссылкой на главу Управления гражданской обороны Идлиба (Белые каски) Мустафу Хаджа Юсуфа.

По его словам, с 17 декабря по сегодняшний день авиация асадитского и путинского режимов нанесли по северу Сирии более 200 ударов.

За этот период в «зоне деэскалации» в Идлибе погибли 58 человек, в том числе 17 женщин и 13 детей. 70 человек из числа раненых сирийцев - женщины и дети.

При этом активисты подчеркивают, что в ходе бомбежек активно применялись запрещенные боеприпасы, в частности, фосфорные, вакуумные и бочковые бомбы. Причём авиаудары преднамеренно наносились по жилым кварталам.

Автор: Нуруль Иман
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