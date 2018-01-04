В Сирии разбился российский вертолёт

Стало известно, что в Сирии 31 декабря упал российский боевой вертолет Ми-24. Об этом только вчера сообщили в Министерстве обороны России.

В результате крушения смерть настигла майора Артема Николаевича Кулиша и второго члена экипажа Матвеева, его полное имя устанавливается.

«При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения погибли оба пилота», - сообщили в Минобороны РФ.

При этом чиновники из министерства заверили, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.

По некоторым данным, 31 декабря вертолет Ми-24 сопровождал колонну близ населенного пункта аз-Зара провинции Хама и задел провода, после чего разбился. Вероятно всего, вертолёт сопровождал колону российских военных, которые выполняют в этом районе «миссию». Отметим, что этот район входит в так называемую зону деэскалации, где теоретически действует режим прекращения огня. Хотя известны факты нарушения режима, в частности, со стороны военной авиации России.