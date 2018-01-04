ОАЭ отказались от российского мяса

Власти ОАЭ приняли решение отказаться от ввоза российского мяса по санитарным причинам. Птица и яйца из Костромской и Астраханской областей, а также из Калмыкии больше не будут ввозиться в Эмираты из-за вспышки птичьего гриппа.

Отмечается, что в этих регионах недавно наблюдались очаги заболевания.

«Эти меры еще раз подтверждают приверженность министерства в достижении его стратегических целей, включая повышение уровня биологической безопасности и ликвидацию патогенных микроорганизмов, прежде чем они попадут в страну», - заявил министр по вопросам изменения климата и окружающей среды страны ОАЭ.