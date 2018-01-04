Египет продлил режим ЧП

Египетские власти продлевают действие режима чрезвычайного положения на три месяца, начиная с 13 января. Об этом заявило египетское государственное информагентство MENA.

Напомним, хунта ввела режим чрезвычайного положения в апреле прошлого года после серии взрывов, в результате которых погибли не менее 45 человек. После этого срок действия режима продлевался дважды – в июле и в октябре.

По мнению властей Египта, очередное продление режима позволит силовикам «принять меры, необходимые для противодействия опасностям и финансированию терроризма и обеспечения безопасности во всех частях страны».