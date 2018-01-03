По Идлибу нанесен авиудар: погибли дети

Вчера вечером предположительно российская авиация нанесла удар по жилому кварталу селения Хан Ан-Субуль в провинции Идлиб. Об этом передает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя сил гражданской обороны (Белые береты) Мустафу Хаджа Юсуфа.
По его словам, жертвами авиаудара стали не менее семи человек, в том числе пять детей.
При этом ранения получили не менее 15 мирных жителей, среди них женщины и дети.
Пострадавшие доставлены в ближайшие госпитали. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.
По словам Юсуфа, не исключено, что авиаудар был нанесен ВКС России.
Отмечается, что в последние недели обстрелы и атаки в северной провинции Идлиб, признанной одной из четырех «зон деэскалации» в Сирии, усилились.
За последние 20 дней в этом районе Сирии погибли не менее 50 мирных жителей, более 150 ранены.