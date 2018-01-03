Власти Польши: мы не примем беженцев с Ближнего Востока

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире местного телеканала заявил, что страна не намерена менять свою позицию и принимать беженцев из мусульманских стран.

«Мы стоим неизменно на такой позиции, которую «Право и справедливость» (правящая партия Польши) сформулировала еще перед выборами (более двух лет назад), что не будем мы принимать в Польше мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки», — сказал Моравецкий.

Отметим, что на прошлой неделе в четверг Европейская комиссия подала в суд Европейского союза иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по релокации.

Моравецкий объяснил свою позицию и тем, что его страна и так приняла очень много беженцев из Украины . В частности, он заявил, что в Польше проживает «около миллиона, а может, полутора миллионов украинцев», несколько десятков тысяч из них «прибыли из регионов, объятых войной».